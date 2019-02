Marina Ruy Barbosa acerta contas com José Loreto nos bastidores de O Sétimo Guardião

Envolvida na separação de José Loreto e Débora Nascimento, Marina Ruy Barbosa não deixou barata a exposição a que tem sido submetida. De acordo com o site UOL, ela procurou o colega para conversar nos bastidores de "O Sétimo Guardião", onde atualmente fazem par romântico.

Metro Jornal Amiga de Marina Ruy Barbosa confronta José Loreto e dá pista sobre o que realmente teria acontecido

A conversa foi tensa e Marina chegou a chamar Loreto de covarde por não esclarecer que ela não tem nada a ver com a crise em seu casamento. Segundo fontes ouvidas pelo UOL, Marina gritou com José e disse que seu silêncio compromete sua imagem profissional e seu casamento com o piloto Xandinho Negrão.

"Loreto ficou arrasado e foi um custo gravar as cenas da dupla previstas no roteiro. Eles não se falam mais e o clima está pesado", disse uma pessoa da produção da novela das nove.

A fonte diz que Débora pegou uma mensagem suspeita no celular do marido, com quem estava desde 2012. Segundo o informante, "Zé é uma pessoa muito extrovertida, carinhosa e sedutora também". Ele estaria flertando com um "com uma atriz do núcleo jovem, mas ninguém sabe direito se rolou algo. O problema foi que a Débora cismou que era a Marina e começou a comentar com algumas amigas, também atrizes, e a coisa virou essa baixaria", afirmou a fonte.