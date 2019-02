Disney poderia deixar a Fox Sports no Brasil e México para prosseguir fusão com 21st Century Fox

Um dos obstáculos internacionais na fusão entre a Disney e a gigante 21th Century Fox poderia ter uma solução.

De acordo com um relatório da Bloomberg, a Disney estaria disposta a vender a Fox Sports no México e no Brasil, a fim de receber a aprovação governamental necessária para a fusão das duas empresas.

A oposição local, representada pela Globo e Televisa (México), levantou preocupações sobre a concentração nas cadeias esportivas, especialmente na área do futebol.

Isso faria com que o poder da Disney no lado esportivo, com a ESPN e a Fox Sports, se tornasse uma questão complicada para as cadeias mencionadas acima.

As negociações para a compra da 21st Century Fox começaram em novembro de 2017 e os acionistas aceitaram a oferta de 71,3 bilhões de dólares no final de julho de 2018.

Segudo a Bloomberg, as empresas não responderam às solicitações de comentários, e os reguladores se recusaram a comentar.