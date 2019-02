Carol Dieckmann nega beijo em José Loreto

A polêmica separação de José Loreto e Débora Nascimento respingou também em Carolina Dieckamn, que começou a ser atacada por internautas após imagens divulgadas nas redes sociais mostrarem ela bem próxima do intérprete de Eurico Júnior, como se os dois estivessem se beijando.

Os seguidores afirmam que o vídeo com o suposto beijo foi divulgado pelo ator Marcelo Serrado nos bastidores da novela O Sétimo Guardião.

A atriz ainda se disse surpresa com a grande repercussão do caso. "Eu tô tão chocada quanto você. Como pegam uma imagem, numa sala cheia de atores esperando para gravar, de uma senhora sentada, dando um abraço e um beijo num amigo que passa por um momento difícil, nessa sujeira toda? Como não são capazes de se colocar no lugar desse casal, que já está passando por um momento tão difícil? Quem já se separou, ainda mais com um filho no meio, sabe o tamanho da dor. Pelo amor de Deus, gente, tenham respeito, empatia, amor", declarou.