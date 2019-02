Baterista do The Cure Andy Anderson é diagnosticado com câncer terminal

O baterista Andy Anderson, da banda de rock inglesa The Cure foi diagnosticado com câncer no estágio 4, terminal.

Anderson deu a notícia em sua página oficial do Facebook, num texto cuja tradução você lê abaixo, na íntegra:

"Oi galera, eu sou e eu tenho câncer terminal tipo 4, e não há como me recuperar isso. Está totalmente cobrindo a parte interna do meu corpo, e eu estou totalmente bem e consciente da minha situação. Eu me decidi por não ser ressuscitado [uma Ordem de Não Reanimação impede médicos de tentar reanimar o paciente em caso de ataque cardíaco]. Eu tenho pessoas próximas que eu não gostaria que me vissem como um vegetal, e se eu sobrevivesse à uma reanimação, porque pode envolver a possibilidade de acabar com costelas quebradas ou danos cerebrais, eu odiaria fazer isso com qualquer um.

Quimioterapia e radioterapia serão discutidas nos dias a seguir. Tenho esperança de voltar para falar com vocês nos próximos dias sobre o resultado, e, por favor, sem choro aqui, apenas sejam positivos, para mim será apenas mais uma experiência de vida e obstáculo que tenho que suportar para fazer mais escolhas na vida. Fiquem tranquilos, eu definitivamente estou positivo sobre a situação.

Bem, é isso por agora, pessoal, e obrigada por toda os os bons desejos, eu os adoro e guardo bem, bem perto do meu coração e os manterei comigo para sempre. Enfim, fiquem bem e até mais. Ax"

Além do The Cure, Andy trabalhou com grandes nomes como Robert Smith e Iggy Pop.