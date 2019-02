Weezer, Foo Fighters e Panic! At The Disco confirmados no Rock in Rio 2019

O line-up do Rock in Rio deste ano continua a receber nomes gigantescos. Depois a confirmação do astro do hip-hop Drake e dos veteranos Red Hot Chilli Peppers, três outros artistas foram confirmados nesta quinta-feira, 21.

O primeiro é o Weezer, que fará sua estreia no festival. Os roqueiros já vieram ao Brasil anteriormente, e cultivam uma legião de fãs – mais antigos, e também novos – no país.

Dividem com eles o palco a banda Foo Fighters. Ambas tocarão no dia 28 de setembro.

A banda de rock encabeçada por Dave Grohl esteve no Rock in Rio lá atrás, em 2001, mas já fizeram outras visitas ao Brasil depois disso.

O terceiro é o Panic! At The Disco, sucesso da juventude de muitos jovens adultos. Agora centralizada na figura de Brendon Urie, único membro original remanescente, a banda mescla pop e rock e movimenta multidões no Brasil.

O Panic! se apresenta no mesmo dia que o Red Hot Chilli Peppers, em 3 de outubro.

Outras atrações já confirmadas para o festival, que ocorre nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4 e 5 de outubro, são: Charlie Puth, Jessie J, Iron Maiden, Imagine Dragons, Scorpions, P!nk e Muse.