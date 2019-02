Confira o trailer de The Twilight Zone, série reboot do diretor de Corra!

A lendária série de terror "The Twilight Zone", conhecida no Brasil como "Além da Imaginação", ganhará um reboot moderno. Dirigida por Jordan Peele, do premiado longa "Corra!", a produção ganhou um novo trailer aterrorizante:

Witness the reimagining of the most iconic series of all time, hosted by Academy Award® winner @JordanPeele.#TheTwilightZone premieres April 1, only on @CBSAllAccess: https://t.co/2CmHhdwTm8 pic.twitter.com/LiQv0WP2nG — The Twilight Zone (@TheTwilightZone) February 21, 2019

Com um elenco repleto de estrelas, a série terá cada episódio narrado pelo próprio Peele. O primeiro vai ao ar na televisão estadunidense em 1º de abril.

"The Twilight Zone" terá participação de Steve Yeun (The Walking Dead), Adam Scott (Big Little Lies), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), John Cho (Buscando…), Jacob Tremblay (O Quarto de Jack), Sanaa Lathan (O Assassino: O Primeiro Alvo), Taissa Farmiga (American Horror Story), Rhea Seehorn (Better Call Saul), Luke Kirby (A Maravilhosa Sra. Maisel), Ike Barinholtz (Esquadrão Suicida) e Allison Tolman (Fargo).