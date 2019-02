A série da Netflix que pode ser cancelada apesar das críticas favoráveis

Apesar das críticas positivas e dos pedidos de fãs nas redes sociais, a Netflix pode decidir cancelar uma das suas séries originais.

Inspirada em uma produção de 1975 e estreada no streaming em 2017, “One Day at a Time” ou “Um dia de cada vez” conseguiu conquistar o público com a trama que segue uma família latina da classe trabalhadora e sua vida cotidiana.

Composta por uma mãe recém-divorciada que precisa criar sua filha adolescente e o filho mais jovem, com a ajuda de sua mãe – uma cubana conservadora – e seu amigo Schneider, a família enfrenta situações muito engraçadas, mas também passa por momentos que emocionam bastante.

Mas afinal, por qual motivo a série poderia ser cancelada?

De acordo com a co-criadora e escritora da série, Gloria Calderón Kellett, o público não é tão grande quanto a Netflix esperava.

No Twitter, Gloria explicou o que aconteceu na sua última reunião com o streaming: “Eles deixaram claro que amam o programa, amam como ele serve para os públicos pouco representados, amam seu coração e seu humor, mas… precisamos de mais espectadores”.

NEWS: Met with @Netflix about @OneDayAtATime S4

They made clear that they love the show, love how it serves underrepresented audiences, love its heart & humor, but…we need more viewers. They'll decide soon.

I wish I felt more confident

WHAT CAN YOU DO? Tell friends to watch! pic.twitter.com/bkbqxp0qDC

— Gloria Calderón Kellett (@everythingloria) February 20, 2019