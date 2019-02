Oscar 2019: Confira quais filmes indicados ainda estão em cartaz - e onde assistir aos outros

A entrega dos prêmios dos Oscar 2019 está aí: a cerimônia acontece já neste domingo (24). Se você não assistiu aos indicados, mas quer ficar por dentro, ainda dá tempo. Os cinemas ainda seguem exibindo uma parte dos longas – a UCI, por exemplo, está realizando uma maratona com os indicados nas quatro categorias principais.

Outros, só pela internet ou televisão mesmo. É o caso de "Han Solo: Uma Aventura Star Wars", disponível no serviço de aluguel da NET, o NOW, e que também deve estrear no Telecine Premium no próximo sábado (23). Mas corre, pois são 37 filme em longa-metragem.

Confira a seguir o status de cada longa indicado ao Oscar 2019:

Em cartaz

A Favorita

Vice

Green Book: O Guia

Nasce uma Estrela

Infiltrado na Klan

No Portal da Eternidade

Guerra Fria

A Esposa

Poderia me Perdoar?

Homem-Aranha: No Aranhaverso

WiFi Ralph – Quebrando a Internet

Assunto de Família

Cafarnaum

Disponíveis em serviços de streaming

Disponíveis para aluguel online

Os Incríveis 2 ( via NOW )

) Han Solo: Uma História Star Wars (via NOW)

Não disponíveis no Brasil atualmente

O Primeiro Homem

Mirai

Nunca Deixe de Lembrar

RBG

Minding the Gap

Hale County this Morning, this Evening

Of Fathers and Sons

Border

Jogador Nº 1

Free Solo

O Retorno de Mary Poppins

Ainda não estreou no Brasil