Oscar 2019: Na TV e no cinema, este é o ano de Olivia Colman

Para o público de fora do Reino Unido, o nome Olivia Colman não é lá muito conhecido. O rosto, no entanto, é um tanto familiar. A atriz de 45 anos é figura frequente em séries britânicas, mesmo que em papéis menores, logo no início da carreira.

Em 2019, no entanto, a atriz celebra O SEU ANO. Além da indicação ao Oscar de melhor atriz pela rainha Anne de "A Favorita", ela assume a nova fase da série "The Crown" como outra rainha, a Elizabeth II.

Olivia Colman como Elizabeth II em "The Crown" / Divulgação/Netflix

Olivia passeia por drama e comédia. Sua estreia, inclusive, foi em "Bruiser", humorístico baseado em esquetes. Fez participações em sucessos como o "The Office" original, Skins e Doctor Who. Um de seus primeiros personagens fixos – e com nome- foi na comédia 'hospitalar' "Green Wing". No cinema, o primeiro papel grande foi em "Um Casamento Original", de 2006.

Sua veia de comédia foi explorada em filmes assinados por Nick Frost e Simon Pegg, ("Ritmo Cubano", em 2014 e "Chumbo Grosso", em 2007, respectivamente).

Veja abaixo alguns filmes de Olivia Colman: