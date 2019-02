Baseada em conto de George R.R. Martin, série 'Nightflyers' é cancelada após a primeira temporada

A série de TV "Nightflyers" foi cancelada pelo canal americano SyFy após a sua primeira temporada, exibida nos EUA em dezembro. No Brasil, a produção está disponível pela Netflix, que coproduziu a série, desde o dia 1º de fevereiro.

Com apenas dez episódios, a série é baseada num conto homônimo lançado nos anos 1980 pelo escritor George R.R. Martin, que também é autor da saga literária "As Crônicas de Gelo e Fogo", que deu origem à série "Game of Thrones", da HBO

Justamente por ter um contrato de exclusividade com a HBO, Martin não esteve envolvido com a série da Netflix. Apareceu, apenas, como produtor executivo.

"Nightflyers", que já havia ganhado um filme em 1987, traz a história de um veículo intergalático que sai à procura de vidas extraterrestres pelo Sistema Solar.