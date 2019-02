Sexta edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo abre venda de ingressos

A Mostra Internacional de Teatro de São Paulo é uma oportunidade de conferir de perto várias peças de origem estrangeira: Bélgica, Chile, Congo, Itália e Reino Unido são alguns dos países de origem das montagens presentes na edição deste ano.

A 6ª MITsp acontece entre os dias 14 e 24 de março. As entradas podem ser adquiridas a partir das 17h desta quinta-feira (21), no site da mostra. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 40. Algumas peças são gratuitas, com reservas feitas pelo site do Sesi.

Confira as principais atrações deste ano:

Três vezes Rau

O diretor suíço Milo Rau é o centro das atenções desta edição. Altamente politizado e interessado em pensar formas de retratar a violência em cena, ele será representado por três trabalhos. O mais aguardado é “A Repetição. História(s) do Teatro (1)” (foto), sensação do último Festival de Avignon, que abre o evento no dia 14/3, no Auditório Ibirapuera.

Divulgação

Ares africanos

As heranças da guerra civil no Congo são o pano de fundo para “O Alicerce das Vertigens”, do ator e diretor Dieudonné Niangouna. A peça, que ganha sessões nos dias 15, 16 e 17/3, no Sesc Pinheiros, retrata a relação de dois irmãos diante de um segredo guardado pela mãe.

Divulgação

Dobradinha latina

“Democracia” é uma peça com atores chilenos, mas dirigida pelo brasileiro Felipe Hirsch. A partir de textos do escritor Alejandro Zambra, seu objetivo é narrar os desdobramentos da ditadura de Augusto Pinochet nos dias de hoje. A montagem será encenada nos dias 18, 19 e 20/3 no Teatro Faap.

Divulgação

Estreias ‘polêmicas’

Após terem apresentações barradas por críticos conservadores e serem linchados nas redes sociais, a atriz Renata Carvalho e o bailarino Wagner Schwartz apresentam suas novas obras. Ela estreia “Manifesto Transpofágico”, de 20 a 22/3, na Biblioteca Mário de Andrade. Já ele dança a inédita “A Boba” (foto) de 17 a 24/3, no Teatro Cacilda Becker.

Divulgação

Pra frente, Brasil!

Pelo segundo ano, a MITsp reúne uma seleção fina de obras nacionais com o objetivo de apresentá-las a curadores internacionais, mas o público pode conferir tudo ao lado deles. Serão dez trabalhos, e a artista em foco é Marta Soares, com o elogiado “Vestígios”, em cena nos dias 20 e 21/3, no CCSP.