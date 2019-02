Marina Ruy Barbosa x Débora Nascimento: Famosos se dividem em apoio a atrizes; veja quem ficou ao lado de quem

A separação do casal Débora Nascimento e José Loreto, noticiada no último sábado (16), não causou comoção apenas para os anônimos nas redes sociais. Depois que o nome de Marina Ruy Barbosa foi cogitado como parte da confusão que resultou no rompimento, alguns famosos têm se pronunciado, direta ou indiretamente, sobre o caso, assumindo lados na questão.

Segundo o jornalista Leo Dias, Débora teria descoberto uma traição do marido, com quem se relaciona desde 2012, e tem uma filhinha de menos de 1 ano. Alguns jornais disseram que Loreto estaria se relacionando com uma atriz casada do elenco de "O Sétimo Guardião". Logo o fogo foi apontado para Marina, que vem sofrendo nos bastidores com o julgamento de pessoas próximas. Ainda mais agora que os personagens dos dois estão vivendo um romance.

Tanto Marina quanto José negaram envolvimento. O ator publicou um pedido de desculpas no Instagram e disse que pretende reconquistar Débora.

Por outro lado, Marina também tem recebido apoio público de amigos e colegas. Veja abaixo quem ficou ao lado da ruiva e quem demonstrou apoio a Débora.

Famosos que apoiaram Débora

Entre sábado e segunda-feira, Marina Ruy Barbosa deixou de ser seguida no Instagram, algo que em tempos de redes sociais significa muito, por:

Fiorella Mattheis

Giovanna Ewbank (que foi madrinha de casamento de Marina ao lado de Bruno Gagliasso)



Mariana Goldfarb

Sophie Charlotte

Thaila Ayala

Famosos que apoiaram Marina:

Aguinaldo Silva

Glória Menezes

Letícia Spiller

Luma Costa (a melhor amiga de Marina confrontou José Loreto no post em que ele pede desculpas a Débora)

Isabela Garcia

Sônia Abrão

