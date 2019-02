Amiga de Marina Ruy Barbosa confronta José Loreto e dá pista sobre o que realmente teria acontecido

Desde que a separação do casal de artistas José Loreto e Débora Nascimento foi anunciada, no último sábado (16), o nome de Marina Ruy Barbosa tem sido atrelado ao caso, o que motivou um racha entre fãs nas redes sociais. A atriz, que contracena com Loreto em "O Sétimo Guardião", tem sido atacada e, segundo o jornalista Leo Dias, que anunciou a separação, está muito triste.

Leia mais:

A história divulgada por Dias diz que Débora expulsou Loreto de casa após descobrir uma traição. Ele negou ter sido infiel em nota enviada à imprensa. Débora apenas confirmou que estava separada. Marina, que mais tarde foi apontada como pivô, também se pronunciou, negando tudo.

Agora, em meio a tanta especulação, a atriz Luma Costa, uma das melhores amigas de Marina Ruy Barbosa, tem reagido a comentários que falam sobre o caso nas redes sociais, dando pistas sobre o que teria realmente acontecido. Ela curtiu o seguinte comentário.

Ela também confrontou José Loreto na publicação que o ator fez em que pede perdão a Débora e sugeriu, sem citar nomes, que ele peça desculpas também a outros envolvidos no caso.

Veja reprodução dos comentários abaixo:

