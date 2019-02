José Loreto quebra o silêncio após separação e diz que quer reconquistar Débora Nascimento

O ator José Loreto, 34 anos, quebrou o silêncio após a separação de Débora Nascimento, com quem estava desde 2012. Em um post publicado em sua conta no Instagram na noite da última quarta-feira (20), Loreto, no ar como o Júnior de "O Sétimo Guardião", se dirigiu a Débora:

"Você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis", afirmou ele no texto que acompanha uma foto em que aparecem duas alianças.

A separação do casal foi anunciada no último fim de semana. Segundo o jornalista Leo Dias, Débora, que interpreta Gisela em "Verão 90", colocou o marido para fora de casa após descobrir uma traição.

Rapidamente, começou-se a ventilar que o rapaz estaria envolvido com uma colega de elenco da novela das 21h. No entanto, ele voltou a negar que isso tenha ocorrido. "Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida", disse.

Não demorou para Marina Ruy Barbosa, que interpreta o interesse amoroso de Júnior na trama, ser apontada como o "pivô" da separação.

A atriz, que é casada com o piloto Alexandre Negrão desde outubro de 2017, negou tudo, mas vem sofrendo julgamento por parte do público. Atrizes como Sophie Charlotte, Thaila Ayala e Giovanna Ewbank, que foi madrinha de casamento de Marina, teriam parado de segui-la no Instagram, um indício forte de estremecimento em tempos de redes sociais.

Loreto e Débora têm uma filha, Bella, que completa 1 aninho em abril.

Leia o texto de Loreto na íntegra abaixo:

"Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as “vidas de novela”. A realidade é cruel, tem conseqüências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que eu causei. Peço desculpas ao público que sempre me prestigiou por desapontá-lo. Peço desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por essa situação. Peço a todos que, neste momento, me dêem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor".