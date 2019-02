Ex assume culpa pelo corte de cabelo de Courteney Cox que rendeu meme

Esta semana um fã recordou o corte de cabelo de Courteney Cox que dividiu opiniões. A franja que não rendeu boas críticas, foi eternizada em “Pânico 3” e, aproveitando a deixa, David Arquette, o ex-marido e colega de elenco da atriz, assumiu a responsabilidade pela ideia da “mudança de look”.

Reprodução / TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

O ator respondeu no Instagram um meme que dizia: “Se alguma vez você se sentir mal, lembre-se do cabelo de Courteney Cox em Pânico 3”. Arquette logo revelou o seguinte : “Eu tenho que levar a culpa por isso. Eu sugeri um look para Courteney no estilo Bettie Page. Apenas não funcionou. Eu assumo toda a responsabilidade”.

Courteney e Arquette se conheceram no set do primeiro filme da série “Pânico” em 1996 e se casaram em 1999. O casal se divorciou em 2013 e são pais de Coco, uma jovem de 14 anos.