Estes são os filmes indicados ao Oscar 2019 que você pode assistir na Netflix

A Netflix fez o seu caminho para os prêmios mais importantes e desejados da indústria cinematográfica. O Serviço de streaming recebeu várias indicações ao Oscar com dois de seus filmes mais bem sucedidos.

Trata-se de "Roma" e "The Ballad of Buster Scruggs". Para se preparar para o Oscar de 2019, que será realizado no próximo domingo (24), informamos as razões pelas quais você não pode perder esses filmes:

Roma

É um dos filmes da Netflix mais bem sucedidos. Em apenas 4 meses após o seu lançamento, foi premiado em grandes prêmios de cinema.

Este filme dirigido por Alfonso Cuarón e estrelado por Yalitza Aparicio mostra. O longa foi filmado e produzido no México. Confira o trailer:

The Ballad of Buster Scruggs

Este filme, originalmente concebido como uma mini-série para Netflix, foi dirigido pelos irmãos Joel e Ethan Coen.

É um longa que mostra seis histórias desenvolvidas no velho oeste. O protagonista, Buster Scruggs, vive situações em diferentes tons e registros. Confira o trailer: