Série de terror da Netflix é renovada como antologia: prepare-se para novas histórias e personagens

A série “Maldição da Residência Hill” terá continuação na Netflix, mas sua segunda temporada promete contar uma história completamente nova e com novos personagens.

De acordo com a Variety, isso acontecerá porque o streaming produzirá uma antologia denominada "The Haunting". Além disso, a Netflix assinou um contrato de vários anos com o criador da série, Mike Flanagan e o produtor executivo Trevor Macy.

“Mike Flanagan e Trevor Macy são especialistas em criar histórias realmente aterrorizantes que deixam o público no limite, mas não podem olhar para o outro lado”, disse Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original da Netflix, revelando que a dupla agora trabalha exclusivamente para eles.