Bruno Gissoni responde seguidora que insinuou ligação de Yanna Lavigne e José Loreto

O ator Bruno Gissoni usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 21, para responder uma seguidora que insinuou que sua mulher, Yanna Lavigne, estaria envolvida em um caso de traição.

Metro Jornal Amiga de Marina Ruy Barbosa confronta José Loreto e dá pista sobre o que realmente teria acontecido

"Só queria saber se tua mulher te botou chifre ou foi a fofoqueira", escreveu a seguidora, em referência ao caso da suposta traição que teria causado o fim do casamento do ator José Loreto. Ela foi chamada de "selvagem" por Gissoni.

"O mundo tá doente. A humanidade faz da barbárie um circo, da dor um teatro, do choro a risada. As pessoas enriquecem diante da tragédia, piadas são feitas sobre mortes, sobre a destruição de lares, sobre a dor". desabafou o ator.

Na sequência, continuou: "O mundo realmente está invertido. Mas esses seres sem luz não teriam tanto poder se não houvesse 'plateia'. Se você consome a selvageria, selvagem é. Muita luz na vida de vocês".

"Salvem seus filhos! Plantem amor no coração deles. Pessoas com amor no coração não veem dor como entretenimento. assim, talvez, salvaremos o futuro", concluiu o ator no story seguinte.