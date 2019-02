Príncipe Harry visita fuzileiros navais britânicos durante treinamento

O príncipe britânico Harry visitou uma divisão dos Comandos dos Fuzileiros Navais Reais nesta quarta-feira para vê-los em ação e entregar a prestigiada Boina Verde que marca o encerramento do treinamento.

Harry, duque de Sussex e capitão-general dos Fuzileiros Navais Reais, testemunhará os 42 Comandos dos Fuzileiros Navais realizarem um resgate simulado de um piloto ilhado durante sua visita à base de Bickleigh, no sudoeste da Inglaterra.

Depois ele verá o teste final dos novos recrutas —uma marcha de 48 quilômetros a ser completada em 8 horas carregando 18 quilos de equipamento— antes de entregar as boinas verdes para assinalar o fim do treinamento dos comandos.

Os Fuzileiros Navais Reais são a força de elite de combate anfíbio do Reino Unido e são acionados em alguns dos conflitos mais perigosos do mundo.

Harry, que se casou com Meghan Markle no ano passado, assumiu o papel de líder simbólico dos fuzileiros no lugar de seu avô Philip, o duque de Edimburgo, em dezembro de 2017. No início deste mês o príncipe visitou os fuzileiros navais na Noruega.

Harry e Meghan esperam seu primeiro filho na primavera britânica.