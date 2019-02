Oscar 2019: Quem são e o que você precisa saber sobre os apresentadores

Nesta edição dos Oscars, a lista de apresentadores está repleta de estrelas, com nomes da comédia, do drama, da televisão, e nomes também em ascensão.

Confira todos os nomes que irão aparecer no palco da cerimônia mais aguardada do cinema, e tudo que você precisa saber sobre cada um deles:

Awkwafina

Getty Images

Nome artístico de Nora Lum, a rapper, comediante e atriz apareceu nos longas "Oito Mulheres e um Segredo" e "Podres de Ricos".

Daniel Craig

Getty Images

Um dos rostos mais conhecidos do personagem James Bond, Craig é um renomado ator britânico, e também atuou em "Millenium: Os Homens que não Amavam as Mulheres".

Chris Evans

Getty Images

Ator estadunidense, o galã começou a carreira em comédias românticas, mas ficou mais conhecido por sua interpretação do herói Capitão América nos filmes da Marvel.

Tina Fey

Getty Images

Escritora, atriz e comediante, Tina Fey é uma das personalidades mais queridas dos EUA, e já trabalhou em programas como Saturday Night Live, 30 Rock, e o clássico longa Meninas Malvadas.

Whoopi Goldberg

Getty Images

De nome e rosto que dispensam apresentações, a americana de 63 anos é atriz, comediante, cantora e apresentadora, transitando entre papéis dramáticos e humorísticos em títulos famosos de Hollywood.

Brie Larson

Getty Images

Brie é um dos nomes de maior ascensão na indústria. Atualmente interpretando a Capitã Marvel, Brie Larson é vencedora do Oscar de Melhor Atriz pelo filme "O Quarto de Jack".

LEIA MAIS:

Daniel Radcliffe diz que ficava bêbado para lidar com fama de ‘Harry Potter’

Oscar 2019: Rede de cinema promove maratona de filmes indicados a R$ 15

Jennifer Lopez

Getty Images

Mais conhecida por sua carreira musical e seus dotes de dançarina, Lopez já participou de dezenas de filmes e programas de televisão, protagonizando a série "Shades of Blue".

Amy Poehler

Getty Images

A eterna Leslie Knope de Parks & Recreation é uma estrela da comédia norte-americana, e uma regular na apresentação de premiações. Sua amizade com Tina Fey sempre garante vários momentos hilários no palco.

Maya Rudolph

Getty Images

Atriz, comediante e cantora de soul, Maya também integrou o elenco de "Saturday Night Live" e atuou em vários longas de comédia famosos, como "Gente Grande" e "Como se Fosse a Primeira Vez".

Amandla Stenberg

Getty Images

A jovem atriz norte-americana ganhou destaque ao interpretar Rue em "Jogos Vorazes". No ano passado, ela esteve no longa "O Ódio que Você Semeia".

Charlize Theron

Getty Images

Protagonista de "Tully", a atriz e modelo sul-africana é uma das maiores celebridades dos Estados Unidos. Também esteve em "Mad Max: A Estrada da Fúria", "Advogado do Diabo"e muitos outros.

Tessa Thompson

Getty Images

Conhecida por sua atuação em Veronica Mars, Tessa também participou da franquia Creed e do longa "Sorry to Bother You", de 2018.

Constance Wu

Getty Images

Protagonista da comédia romântica "Podres de Ricos", Wu também participou da série "Fresh Off the Boat", pela qual recebeu quatro Critics Choice Awards.

Allison Janney

Getty Images

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2018 por "Eu, Tonya", a divertidíssima Allison Janney tem diversas obras de renome em sua carreira, como "Beleza Americana" e "Histórias Cruzadas".

Frances McDormand

Getty Images

Vencedora de dois Oscars, dois Emmys e um Tony, Frances protagonizou o longa "Três Anúncios para um Crime" e dublou diversos sucessos de animação, como Madagascar 3.

LEIA MAIS:

Fernanda Montenegro repousa após passar mal durante gravação de novela

Nasce uma Estrela da vida real? Lady Gaga termina noivado e fãs torcem por relação com Bradley Cooper

Gary Oldman

Getty Images

Outro vencedor do Oscar em 2018, por "O Destino de uma Nação", Oldman é ator, produtor e diretor de cinema, além de ter trabalhado no teatro. Já atuou em filmes icônicos, como Hannibal (2001) e Batman: O Cavaleiro das Trevas.

Sam Rockwell

Getty Images

Melhor Ator Coadjuvante em 2018 por "Três Anúncios para um Crime", Rockwell interpretou o presidente estadunidense George W. Bush em "Vice", um dos indicados a Melhor Filme deste ano.

Javier Bardem

Getty Images

Ganhador do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em 2007 por "Onde os Fracos Não tem Vez", o hispânico já protagonizou e foi premiado por longas de múltiplos países, e é um dos maiores atores do cinema espanhol.

Angela Bassett

Reprodução/Getty

Cantora, compositora, atriz e diretora, já venceu um Globo de Ouro e foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Esteve em "Pantera Negra", longa indicado a Melhor Filme neste ano.

Chadwick Boseman

Getty Images

Interpretou o herói "Pantera Negra" no filme homônimo, indicado ao Oscar de Melhor Filme, e em "Vingadores: Guerra Infinita".

Emilia Clarke

Getty Images

Conhecida pela personagem Daenerys Targaryen na série "Game of Thrones", também protagonizou a comédia romântica "Como Eu era Antes de Você" e participou do longa de 2015 da saga "O Exterminador do Futuro".

Laura Dern

Getty Images

A atriz, cineasta e produtora norte-americana esteve em Star Wars: Os Últimos Jedi, na saga Jurassic Park, e atualmente participa da série Big Little Lies.

Samuel L. Jackson

Getty Images

O astro de 70 anos esteve em múltiplos mega sucessos do cinema, como Django Livre, Pulp Fiction, e na franquia Os Vingadores.

Stephan James

Getty Images

O ator canadense protagonizou o longa de 2018 "Se a Rua Beale Falasse" e também participa da série "Homecoming", pela qual foi nomeado ao Globo de Ouro.

Keegan-Michael Key

Getty Images

Um dos comediantes mais famosos dos Estados Unidos, já atuou e dublou diversos longas, e tem notáveis passagens pela televisão.

Kiki Layne

Getty Images

Protagonista do longa "Se a Rua Beale Falasse", a estrela em ascensão também participou da série "Chicago Med".

James McAvoy

Getty Images

O escocês de 39 anos tem uma cinebiografia extensa e com diversos sucessos. Já atuou em "Crônicas de Nárnia", "X-Men", e mais recentemente protagonizou os longas "Fragmentado" e "Vidro".

Melissa McCarthy

Getty Images

Mais conhecida por suas estelares obras de comédia, a atriz se aventurou no drama "Poderia Me Perdoar?", pelo qual é indicada ao Oscar de Melhor Atriz neste ano.

Jason Momoa

Getty Images

Nascido no Havaí, o ator, modelo, roteirista e diretor é conhecido por interpretar o herói Aquaman no filme homônimo, e o personagem Khal Drogo na série "Game of Thrones".

Sarah Paulson

Getty Images

Com uma extensa lista de filmes de sucesso, a atriz é também conhecida pelas séries "American Horror Story" e "American Crime Story". Mais recentemente, atuou nos longas "Bird Box" e "Vidro".

ttps://www.metrojornal.com.br/colunistas/2019/02/20/mulheres-sao-destaque-no-cinema-em-2018.html