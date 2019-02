A frase de 'Titanic' que Leonardo DiCaprio não queria dizer de jeito nenhum

Se fosse por Leonardo DiCaprio, uma das frases icônicas de “Titanic” nunca teria sido dita. Quem “dedou” a reprovação do ator pela fala foi o diretor James Cameron.

Em entrevista para o BBC Radio 1, o diretor vencedor do Oscar explicou que o momento que Jack grita “Eu sou o rei do mundo”, não estava no roteiro e acabou surpreendendo o ator.

“Esta frase foi inventada na hora. Foi um improviso ali mesmo. Estávamos perdendo a luz e havíamos provado uma frase ou outro e nada funcionava realmente”, contou Cameron.

“Eu estava desesperado e disse: 'Tenho uma frase, só diga eu sou o rei do mundo. Estenda os braços e sinta o momento. Simplesmente ame e celebre o momento'”, explicou.

No entanto, DiCaprio não gostou da ideia e questionou mais de uma vez se ele queria mesmo aquilo. Cameron apenas pediu que ele fizesse isso logo e colocasse “sua identidade”.

Relembre o resultado: