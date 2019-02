Fernanda Montenegro repousa após passar mal durante gravação de novela

A atriz Fernanda Montenegro deu um susto na equipe de produção da novela "A Dona do Pedaço", da TV Globo, na terça-feira (19). Ela passou mal durante a gravação de cenas em Jaguari, no Rio Grande do Sul, e chegou a ser internada em um hospital local.

A assessora pessoal da atriz de 89 anos informou, contudo, que ela já passa bem. "Fernanda ficou desidratada, tomou soro e já foi liberada. Nada grave", disse Carmem Melo.

"A Dona do Pedaço" é a próxima novela da faixa das 21h na TV Globo, que vai substituir "O Sétimo Guardião". A trama é de Walcyr Carrasco, mesmo autor de "O Outro Lado do Paraíso" e "Verdades Secretas". No folhetim, Fernanda Montenegro será a avó da personagem da protagonista, vivida por Juliana Paes.