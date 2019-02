Sucesso em 2018, Choque de Cultura fará nova live do Oscar neste domingo

O Choque de Cultura anunciou que continuará sua parceria com a Globo e fará uma nova live do Oscar em 2019, desta vez no Gshow. O anúncio foi feito nos perfis de Twitter da emissora e dos humoristas, que também contaram a novidade no Tá no Ar da última terça-feira, 19.

"Todos os prêmios vão ter cobertura. Todos eles, até aqueles que eles apresentam no intervalo, na área de serviço do Oscar", contou Renan (Daniel Furlan), que integra o grupo com Maurílio (Raul Chequer), Rogerinho do Ingá (Caito Mainier) e Julinho da Van (Leandro Ramos).

A live deve começar por volta das 20h e durar até as 2h, com o fim da premiação. Em 2018, o Choque de Cultura promoveu uma live em que os humoristas encarnaram os personagens em variadas esquetes ao longo de mais de cinco horas ininterruptas, simultaneamente aos acontecimentos do Oscar. O vídeo tem mais de 1,1 milhão de visualizações.