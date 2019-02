Após rumores, negociação de Armie Hammer para interpretar Batman é desmentida

Quase sempre que o Batman terá um novo rosto nos cinemas o nome de Armie Hammer, conhecido por "Me Chame Pelo Seu Nome", vem à tona. Desta vez não foi diferente e os rumores sobre a sua contratação foram desmentidos tão rápidos quanto surgiram.

Depois do site Revenge of the Fans ter divulgado a informação de que o ator estaria nas negocições finais com a Warner para interpretar o Homem-Morcego no seu próximo filme, os grandes portais de Hollywood, como o The Hollywood Reporter e o The Wrap, afirmaram que o estúdio ainda não tem nenhum nome em questão.

Leia mais:

Daniel Radcliffe revela que conheceu namorada em momento nada convencional

Morre o estilista alemão Karl Lagerfeld, aos 85 anos

Hammer chegou a ser confirmado como Bruce Wayne no longa-metragem cancelado da Liga da Justiça, que seria dirigido por George Miller, de "Mad Max", e até começou a ser produzido em 2007. Antes de Ben Affleck ser contratado para o papel em "Batman Vs Superman: A Origem da Justiça", o ator também foi cotado.

Agora, a ideia é substituir Affleck por um personagem mais jovem e Armie Hammer teria a idade ideal para o projeto, o que alimentou os rumores. O diretor por trás da produção é Matt Reeves, de "Planeta dos Macacos: A Origem", e, além da idade de Batman, o pouco que se sabe do filme é que chega aos cinemas em 2021.

Contudo, o boato da contratação de Hammer gerou rebuliço na internet, assim como aconteceu com Ben Affleck. Há quem adorou e quem detestou. Confira as reações.

Armie Hammer não tem cara de Batman Sou team Jack O'Connell — Bruno Porto (@bruhnoporto) February 19, 2019

Então vamos de Armie Hammer? to achando uma boa pic.twitter.com/RSXQvS7hGk — 𝕷𝖊𝖍𝖓_𝖌𝖛𝖋 (@Channygum) February 19, 2019

Rapaz, eu vou gostar bastante se o Armie Hammer for o novo batman. Nunca tinha pensado nisso, mas até que a ideia é boa🤔 — Manu foi pega no pulo (@NaoAliperti) February 19, 2019

hahahaha gente, o Armie Hammer ia ser o Batma na época da Liga da Justiça do George Miller. Pelo que eu sei do filme do Matt Reeves ele quer um Batma jovem. Armie não é tão mais jovem. — Sailor Doom (@neuromanso) February 19, 2019