Oscar 2019: Se o prêmio fosse decidido pelos brasileiros no Google, esses seriam os vencedores

A 91ª edição do Oscar será realizada neste domingo, 24 de fevereiro, em Los Angeles. Os integrantes da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas decidem, por voto secreto, quem são os melhores do cinema desde o ano passado. Mesmo assim, o interesse do brasileiro pela maior premiação da sétima arte, refletida pelos números das buscas na internet, também revelam os favoritos.

Segundo levantamente do Google, que analisou os Trends e o YouTube, a edição de 2016, que premiou o filme "Spotlight" foi a mais buscada nos últimos 15 anos. Naquele ano, Leonardo DiCaprio também quebrou o ciclo de anos de esnobadas e saiu com a estatueta.

Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo são os estados mais interessados no Oscars 2019 nos últimos sete dias.

Confira quem são os indicados mais populares entre os brasileiros em cada categoria:

Melhor Filme

Nasce uma Estrela: 26%

Bohemian Rhapsody: 21%

Pantera Negra: 16%

A favorita: 12%

Green Book: 10%

Roma: 6%

Vice: 5%

Infiltrado na Klan: 4%

Divulgação

Melhor Ator

Bradley Cooper 54.2%

Christian Bale 21.1%

Rami Malek 15.3%

Viggo Mortensen 5.6%

Willem Dafoe 3.8%

Divulgação

Melhor Atriz

Lady Gaga: 91%

Glenn Close: 4%

Melissa McCarthy: 2%

Olivia Colman: 2%

Yalitza Aparicio: 1%

REUTERS/Mike Blake

Melhor Direção

Alfonso Cuarón: 41.25%

Spike Lee: 38.03%

Yorgos Lanthimos: 12.67%

Adam McKay: 5.43%

Pawel Pawlikowski: 2.62%