Oscar 2019: 'Capaz de opinar', Dira Paes volta aos comentários da premiação

A atriz Dira Paes, 49 anos, no ar atualmente na novela das sete "Verão 90", fez sucesso com seus comentários bem embasados no Oscar 2018 e garantiu a cadeira ao lado dos jornalistas Maria Beltrão e Artur Xexéo no domingo, 24 de fevereiro, quando será realizada a 91ª edição do Oscar.

Leia mais:

Oscar 2019: Onde e como assistir à cerimônia na internet e na TV

Oscar 2019: A que horas começa a entrega dos prêmios?

A estreia de Dira no time de comentaristas se deu dois anos após a passagem emblemática de Glória Pires no mesmo lugar. A estrela das novelas da Globo virou meme por suas respostas evasivas e lacônicas, como 'não sou capaz de opinar', sempre que era chamada a participar do que estava acontecendo na premiação, ao lado também de Maria e Xexéo. As comparações foram inevitáveis.

Ao contrário de Gloria, Dira fez a lição de casa e foi 'capaz de opinar' em todas as categorias. Na internet, houve até quem brincasse que a escolha da Globo foi péssima, pois não rendeu meme algum.

Dira compartilhou a novidade em suas redes sociais e em chamadas espalhadas pela programação da Globo.

Dira e companhia começam a transmissão no domingo, após o Big Brother Brasil.