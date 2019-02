Oscar 2019: Confira as críticas do Metro Jornal de todos os indicados a Melhor Filme

A cerimônia de entrega das estatuetas do Oscar 2019 acontece no próximo domingo (24). Se você é daqueles que sempre acompanha a premiação, mas ainda não assistiu todos os filmes, já está na hora de selecionar quais serão prioridade.

Confira as críticas do Metro Jornal aos indicados ao Oscar de Melhor Filme:

Nasce uma Estrela

Na quarta versão de "Nasce uma Estrela", Bradley Cooper surpreende em sua estreia, sem precisar recorrer a clichês para conseguir conquistar o espectador. Lady Gaga interpreta Ally, uma estrela da música em ascensão que em nada se parece com a voz de "Bad Romance".

Roma

O último filme de Alfonso Cuarón surge como a grande chance da Netflix levar seu primeiro Oscar. Com 10 indicações, "Roma" é um dos favoritos da temporada e, de forma simples, toca em questões sociais profundas.

A Favorita

Com um trio feminino de peso, "A Favorita" é o outro 'super indicado' desta edição. Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone se reúnem sob a direção de Yorgos Lanthimos para contar a história da rainha Ana da Grã-Bretanha.

Bohemian Rhapsody

Mesmo com toda a polêmica com o diretor Bryan Singer, o filme sobre o vocalista da banda Queen quebrou recordes: já é uma das cinebiografias mais assistidas da história do cinema e a maior bilheteria para um filme com temática LGBT, com 539 milhões de dólares arrecadados.

Pantera Negra

O filme da Marvel com elenco e produção majoritariamente negra faz história como o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme. "Pantera Negra" conta a história da transformação do príncipe T'Challa em rei, assim como os novos desafios do monarca.

Infiltrado na Klan

Spike Lee retorna com um filme sobre um policial negro que investigou a Ku Klux Klan, falando com integrantes do grupo supremacista ao telefone e enviando um agente branco disfarçado, em seu lugar, aos encontros presenciais.

Green Book: O Guia

Um pianista negro segue para um turnê em 1962 pelo sul dos Estados Unidos, região extremamente racista daquele país. A trama ficcional ganha um paralelo na vida real: o diretor do longa está envolvido em polêmicas racistas contra muçulmanos. Detalhe: o ator Mahershala Ali, protagonista do longa, é islâmico.

Vice

Mais um filme em que Christian Bale não mede esforços para entrar no personagem. Conhecido por alterar seu porte físico como quem troca de roupa, "Vice" conta a história do vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney e lembra a série de TV "House of Cards" – não fosse o fato de ser inspirado em uma pessoa real.