Netflix: Coisa Mais Linda, a série brasileira com um quê de As Telefonistas

A bem-sucedida parceria da Netflix com as produções brasileiras começa a temporada 2019 em março.

'Coisa Mais Linda", série ambientada na virada dos anos 1960, é protagonizada por Maria Casadevall e estreia no dia 22 de março. Apesar da diferença temporal, o enredo se assemelha ao da série espanhola "As Telefonistas", também disponível na plataforma.

Assim como em "As Telefonistas" (que começa no fim dos anos 1920), a amizade e o empoderamento femininos dão o tom da série. Maria Luiza (Maria), uma jovem abastada, sai de São Paulo com o marido para abrir um restaurante no Rio. Só que ela sofre um golpe dele, que foge com todo o dinheiro.

Recuperada, ela conta com três mulheres fortes e maravilhosas à sua maneira: Lígia (Fernanda Vasconcellos), sua amiga de infância, um e dona de uma voz encantadora; Adélia (Pathy Dejesus), uma carioca batalhadora; e Thereza (Mel Lisboa), uma jornalista de comportamento à frente de seu tempo.

Como pano de fundo da história, a bossa nova, gênero autenticamente brasuca, começa a ascender no Rio.

Confira o trailer: