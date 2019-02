Jonas Brothers planejam voltar a fazer música juntos em breve

De acordo com os tabloides The Sun e US Weekly, Nick, Kevin e Joe Jonas estão planejando se reunir em breve para lançar novas músicas.

Seis anos após o fim da banda Jonas Brothers – que chegou a lançar dois singles em 2013 –, fontes próximas aos rapazes afirmam que os três vêm se reunindo para planejar um retorno, sob o nome simplificado "JONAS".

LEIA MAIS:

Netflix: Coisa Mais Linda, a série brasileira com um quê de As Telefonistas

Gwyneth Paltrow afirma que ‘Vingadores: Ultimato’ será sua despedida da Marvel

Após desavenças sobre o rumo musical que o grupo deveria tomar, os três seguiram diferentes caminhos musicais, e construiram carreiras solo. Joe chegou a ter uma nova banda, DNCE, da qual também era vocalista. Nick lançou diversos sucessos como um artista individual, enquanto Kevin manteve-se afastado dos holofotes.

Agora, de acordo com o The Sun, o trio sente que é o momento certo para a reunião. No entanto, até o momento, nenhum dos irmãos confirmou a notícia.

Em 2018, rumores de que os Jonas Brothers voltariam à ativa também surgiram, quando o Instagram oficial da banda foi reativado. Logo depois, Joe publicou uma foto dos três irmãos em sua própria conta.

No entanto, Nick desmentiu os rumores de uma reunião, porém afirmou que "não poderia excluir a possibilidade" de um retorno dos Jonas.

Mais recentemente, o casamento de Nick Jonas e a atriz Priyanka Chopra, realizado na tradição indiana, foi assunto em alta nas redes sociais. Kevin também está casado e já é pai; Joe, por sua vez, tem planos de casar-se com a atriz de Game of Thrones Sophie Turner.