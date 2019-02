Daniel Radcliffe revela que conheceu namorada em momento nada convencional

Daniel Radcliffe, nosso eterno “Harry Potter”, revelou que conheceu sua parceira atual, Erin Darke, durante uma situação bastante inusitada.

Os dois contracenaram no filme “Kill Your Darlings”, em 2013, e um acontecimento em particular desencadeou o início de seu romance na vida real: uma cena em que a personagem de Erin faz sexo oral no poeta Allen Ginsberg, interpretado por Radcliffe, em uma biblioteca.

Em entrevista à People TV, o ator de 29 anos refletiu sobre a cena que mudou tudo entre os dois:

“Será uma história incrível contar aos nossos filhos um dia por causa do que nossos personagens fazem entre eles. Nossos personagens ficam juntos e flertam um com o outro, então existe esse tipo de doce registro de nos encontrarmos pela primeira vez e flertar”, lembrou.