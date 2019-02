Gwenyth Paltrow afirma que 'Vingadores: Ultimato' será sua despedida da Marvel

No provável caminho de muitos atores da Marvel Studios, Gwenyth Paltrow, a Pepper Potts, confirmou que "Vingadores: Ultimato" será o seu último filme na empresa. A artista fez a declaração em entrevista à revista Variety.

Veterana do estúdio, que começou a onda de sucessos em 2008 com "Homem de Ferro", a atriz revelou que apesar dos ótimos trabalhos está desgastada com o ritmo frenético dos filmes. "Eu estou um pouco velha para usar esses trajes. Eu me sinto muito sortuda por ter feito isso, porque na verdade me envolvi demais nesses filmes", diz. O anúncio de Paltrow também deixa o questionamento no ar de sua personagem usar novamente uma armadura, como ocorreu em "Homem de Ferro 3" e já tem sido uma especulação constante.

Por fim, a intérprete do interesse amoroso de Tony Stark exalta o amor dos fãs: "Sinto-me honrada por fazer parte de algo que as pessoas são tão apaixonadas". E completa com a confirmação de sua aposentadoria na Marvel afirmando que "está na hora de dizer adeus".

"Vingadores: Ultimato" chega aos cinemas do Brasil no dia 25 de abril. Antes disso, os fãs do estúdio poderão ver "Capitã Marvel", personagem que estará na gigantesca reunião de heróis, nas telonas no dia 6 de março.