Grey's Anatomy: Dra. Miranda Bailey era para ser bem diferente da que conhecemos e atriz revela como conseguiu o papel

Se você é fã de “Grey's Anatomy” talvez saiba que Chandra Wilson não só é responsável por dar vida a Dra. Miranda Bailey, mas também já dirigiu alguns episódios do programa.

Recentemente foi divulgado que a profissional irá dirigir “We Didn't Start the Fire”, o episódio 332 que marcará a série como drama médico mais longo da história.

No entanto, se dependesse da primeira ideia de Shonda Rhimes, provavelmente Chandra não chegaria a participar do sucesso da ABC – pelo menos não como a personagem que conhecemos agora.

De acordo com o BuzzFeed News, quando Rhimes concebeu o papel da Dra. Miranda Bailey, ela imaginou uma mulher pequena e loura, mas o agente e gerente de Chandra pediram para que a ABC fizesse uma audição para o papel.

"Se eu tivesse passado o tempo me olhando no espelho ou de pé na balança, eu nunca teria feito nada. Portanto, eu me permiti dizer aqui nesta pele o que eu sou, e é isto o que eu vou apresentar”, revelou enquanto lembrava sobre o ocorrido.

Reprodução / Giphy

Depois de conseguir o papel, Chandra disse que ficou surpresa ao ver o piloto de 2005 por causa da diversidade do programa.

“Então eu vi o piloto e falei: 'Nossa, essa é a América que está andando na rua'”, completou.

Após atuar também em “The Sopranos”, “Sex and the City”, “General Hospital” e dirigir episódios de “The Fosters e Scandal”, a atriz construiu uma carreira de sucesso, mas ainda assim aponta que a indústria do entretenimento é complicada e desigual:

"É interessante, porque a nossa indústria olha em volta e determina qual é o seu valor. Se você está nesse espaço, começa a internalizar isso e a pensar em seu valor próprio com base em um número que a indústria colocou nisso. Isso pode ser realmente perigoso para sua autoestima”, explicou.

Apesar dos desafios, Chandra se concentra no fato de que ela está vivendo seu sonho como profissional:

“Eu tenho a oportunidade de ganhar a vida com essa coisa que me dá muita alegria. E a razão de eu fazer isso é porque eu gosto de trazer alegria para vocês”, finalizou.