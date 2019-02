Em exposição, Hebe Camargo é relembrada a partir de fotos, vestidos, sapatos e causos

Se estivesse viva, Hebe Camargo (1929-2012) completaria 90 anos no próximo dia 8 de março. Para celebrar sua trajetória, uma exposição abre hoje no Farol Santander dedicada a exaltar a personalidade cativante dessa apresentadora profundamente identificada com São Paulo.

“Hebe é uma figura que faz falta no Brasil de hoje, que ajudou a construir um caráter de tolerância para o brasileiro. Em um mesmo programa, ela celebrava a diversidade sexual e os valores da família”, diz Marcello Dantas, que divide a curadoria de “Hebe Eterna” com Camila Mouri.

Os 11 ambientes são pensados como passagens de um dia na vida da apresentadora. A jornada começa com uma folheada pelo noticiário: a cronologia dela é apresentada a partir de recortes e matérias de jornais e revistas.

Esse compilado está também no jornal “Hebe News – A Primeira Dama da Tevê”, recebido na entrada da exposição, que relata a trajetória da homenageada desde seu início como cantora, quando era conhecida como “a morena brejeira do samba”.

De lá, é hora de se arrumar para sair: o público é convidado a sentar em um salão de beleza e ouvir causos da artista a partir dos cabeleireiros que costumavam atendê-la. Em seguida, vê-se parte da coleção de vestidos e sapatos que ela costumava ostentar nos programas que apresentou ao longo de seis décadas.







A evolução de sua trajetória na TV é acompanhada a partir de vídeos de arquivo, apresentados em nove modelos distintos de aparelhos de televisão que registram também o desenvolvimento tecnológico desse meio.

O aspecto interativo da exposição se destaca logo adiante, em uma sala escura, na qual o visitante se senta em um sofá para “ser entrevistado” por um holograma de Hebe, provocando uma conversa com alto potencial de risadas.

Os fãs assíduos são lembrados ao serem colocados na ponta de uma enorme mesa, aludindo ao fato de que muitos deles costumavam jantar enquanto a assistiam na TV.

A despedida acontece com o tradicional selinho de Hebe: em uma cabine, é possível montar uma foto sua com a diva e recebê-la pelo e-mail.

Serviço

No Farol Santander (r. João Brícola, 24, Centro, tel.: 3553-5627). Abre ter. De ter. a sáb., das 9h às 19h; dom., das 9h às 18h. R$ 20. Até 2/6.