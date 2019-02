Que look de Rihanna é você? Fãs criam game e levantam corrente bizarra no Twitter

A ausência de Rihanna das paradas de sucesso tem descompensado os fãs, aparentemente!

Nesta segunda-feira, 18 de fevereiro, dois dias antes do aniversário de 31 anos de Riri, uma corrente no Twitter subiu rapidamente porque as pessoas começaram a postar fotos dos looks sempre arrasadores da cantora.

Isso tudo porque alguém criou um game que propunha que cada um digitasse RIHANNA + A DATA DO PRÓPRIO ANIVERSÁRIO no Google para descobrir que roupa que ela usou no dia correspondente.

Para aumentar os resultados, recomenda-se digitar a data em inglês. Se a pessoa faz aniversário em 4 de dezembro, por exemplo, pode digitar: RIHANNA DECEMBER 4.

Muitos usuários do Twitter tiraram sarro, mas acabaram se rendendo ao 'teste de personalidade' improvisado.

"não vou perder meu tempo com coisas bobas na internet hoje" *descubra qual roupa rihanna estava usando no dia do seu aniversário eu: #Rihanna pic.twitter.com/bBzWdYXnaC — nae (@inaesandy) February 18, 2019

Veja alguns resultados:

AMO QUE ESSE FOI O LOOK QUE A RIHANNA USOU NO MEU ANIVERSÁRIO pic.twitter.com/4Kaj1HWKg0 — mundinho yorgos lanthimos br (@bIackaIt) February 18, 2019

a roupa da Rihanna do meu niver é muito eu bichooo pic.twitter.com/o9I3YkP3SP — sem tempo irmão (@lareir4) February 18, 2019

desacreditada que um dos looks da rihanna que eu mais gosto é do dia do meu aniversário pic.twitter.com/LYQhPYUWpw — A☆ (@mifti95) February 18, 2019