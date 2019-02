Oscar 2019: Banda Queen se apresentará com Adam Lambert no vocal

A banda inglesa lendária Queen confirmou nesta segunda-feira (18), pelo Twitter, que fará uma apresentação na cerimônia do Oscar 2019.

O Queen terá nos vocais o cantor Adam Lambert, com quem já fizeram turnês no passado, e inclusive se apresentaram no Rock in Rio.

A Academia também publicou em seu Twitter oficial a confirmação da banda na premiação. O longa "Bohemian Rhapsody", que concorre a cinco categorias incluindo a de Melhor Filme, é baseado na história da banda, e centrado em seu vocalista Freddie Mercury.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ

— The Academy (@TheAcademy) February 18, 2019