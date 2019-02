Oscar 2019: Onde e como assistir à cerimônia na internet e na TV

A cerimônia de entrega da 91ª edição da premiação da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, ou, 'para os íntimos', o Oscar, está chegando! A festa mais importante de Hollywood será realizada neste domingo, 24 de fevereiro, a partir das 22h (horário de Brasília).

O Oscar 2019 vai ser mais curto – cerca de 20 minutos a menos, já que algumas categorias não serão mais televisionadas, mas a exibição no Brasil deve se manter nos mesmos canais – tanto na internet quanto na televisão.

Saiba onde assistir:

Internet:

Este ano a Academia conta com as redes sociais como uma extensão do palco do Dolby Theatre, em Los Angeles, onde a cerimônia é realizada. Uma transmissão ao vivo vai anunciar e exibir as entregas dos prêmios de Melhor Montagem, Melhor Curta, Melhor Maquiagem e Melhor Direção de Fotografia.

Você pode assistir no site oficial da Academia. Se preferir acompanhar pelas redes, pode 'sintonizar' na página do Facebook ou do Instagram.

O canal pago TNT também transmite pelo TNT GO. Basta baixar o app no seu celular ou acessar pelo site. No entanto, é preciso ser assinante.

Haverá ambém uma live de comentários no Youtube oficial da TNT Brasil com Didi Effe, que vai receber convidados para comentar tudo o que estiver rolando na cerimônia.

Televisão:

TV aberta — A coisa boa é que, neste ano, a cerimônia não coincide com o Carnaval e, por isso, haverá transmissão do Oscar! A Globo exibe a premiação logo após o Big Brother Brasil 19. Neste ano, os comentários ficam a cargo da atriz Dira Paes ao lado dos jornalistas Maria Beltrão e Artur Xexéo.

TV paga — O canal pago TNT começará a transmitir a chegada das estrelas de Hollywood no tapete vermelho a partir das 20h30 e a cerimônia do Oscar a partir das 22h. Hugo Gloss e Caroline Ribeiro comandam a transmissão do tapete vermelho.

Já a entrega é apresentada por Bruna Thedy com comentários de Michel Arouca.