Oscar 2019: Kelly Clarkson canta 'Shallow', de 'Nasce Uma Estrela', em show

"Nasce Uma Estrela" é um dos grandes filmes do Oscar de 2019 e vários artistas estão fazendo as suas versões da canção principal do longa-metragem, "Shallow". Desta vez, foi Kelly Clarkson que apresentou a música do seu jeito.

O cover aconteceu em um show da cantora em Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela ainda não deixou de mencionar os atores do filme, Bradley Cooper e Lady Gaga, que realizam o dueto na obra. "Eles (Gaga e Cooper) fizeram um trabalho incrível", diz Clarkson na sua introdução.

"Shallow" é uma das favoritas à estatueta do Oscar na categoria de "Melhor Canção Original". Além disso, "Nasce Uma Estrela" ainda recebeu indicações em outras seis categorias, inclusive na de "Melhor Atriz" para Lady Gaga.

Veja a apresentação: