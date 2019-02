Oscar 2019: De Vingadores a dramas premiados, confira o antes e depois de Bradley Cooper

Conhecido por seu papel na franquia "Se Beber, Não Case!", Bradley Cooper está em alta (mais uma vez) nesta temporada de premiações. Agora, seu reconhecimento vem por seu personagem em "Nasce uma Estrela", o cantor Jack. Cooper impressiona com seu talento, ao soltar a voz ao lado de Lady Gaga e narrar, em seu primeiro longa como diretor, a história de um casal de artistas.

Contudo, o "queridinho do Oscar" não começou agora: sua carreira no cinema iniciou em 2001, com a comédia "Mais um Verão Americano". De lá pra cá, seus filmes vão de sucessos de bilheteria, como Rocket Raccoon em "Guardiões da Galáxia", a 'badalados' do Oscar, como Pat Jr. em "O Lado Bom da Vida".

Até agora, Bradley Cooper acumula 7 indicações ao Oscar, 7 ao BAFTA, 4 ao Globo de Ouro, 2 ao Grammy e 1 ao Tony. Venceu o BAFTA de Trilha Sonora Original por "Nasce uma Estrela" e o SAG de Melhor Elenco por "Trapaça".

Confira a linha do tempo no cinema de Bradley Cooper: