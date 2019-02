Netflix anuncia uma nova série animada de Transformers

A Netflix anunciou uma nova série animada de Transformers. Será uma produção exclusiva para o serviço de streaming.

A divulgação foi feita pela plataforma na semana passada e foi compartilhada no Twitter. Confira a postagem:

A brand-new Transformers series, War For Cybertron, will roll out on @Netflix in 2020. All-new animation style. Origin story. Autobots. Decepticons. STOKED. pic.twitter.com/aRP0A8uPeF — NX (@NXOnNetflix) February 15, 2019

Não há muitos detalhes sobre a nova produção 'Transformers: War for Cybertron' além do que foi publicado naquele tweet.

No entanto, ainda de acordo com a empresa americana, a estreia deve ocorrer no próximo ano (2020). E terá um "Novo estilo de animação".