Maestro João Carlos Martins anuncia aposentadoria e se apresenta pela última vez com Anitta; assista

O maestro João Carlos Martins anunciou neste domingo (17) sua aposentadoria, durante uma entrevista para o programa "Fantástico", da TV Globo. Ele é mundialmente conhecido por ser o único pianista a tocar toda a obra de Bach, clássico compositor alemão. Martins escolheu encerrar sua carreira em rede nacional, executando "Eu Sei que Vou te Amar", composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ao lado da cantora Anitta.

O maestro contou durante a entrevista que uma cirurgia feita em sua mão direita, que cortou um nervo e o impede de usar alguns dedos. "Só posso usar o polegar a às vezes esse dedo", disse, apontando para o indicador. Agora, o problema é na mão esquerda, que está com problema em três dedos. "A dor foi tão grande que, finalmente, acertamos com os médicos para cortar o nervo. E eu me despeço", anunciou.

Uma partida de futebol e uma pancada durante um assalto – que rompeu a ligação do cérebro com a mão direita – são as causas responsáveis do maestro sofrer tanto para dedilhar o piano. Tanto que durante sua última apresentação, utilizou apenas os polegares.

Assista a apresentação: