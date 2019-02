Jennifer Aniston e Courteney Cox, de 'Friends', estavam em avião que fez pouso de emergência no México

O avião em que estavam as atrizes Jennifer Aniston e Courteney Cox foi obrigado a realizar um pouso de emergência quando estava a caminho de Cabo San Lucas, no México, na última sexta-feira (15).

De acordo com o TMZ, a aeronave supostamente perdeu uma roda ou um pneu durante a decolagem e, apesar de ter alcançado o espaço aéreo mexicano, o piloto optou por retornar e pousar na Califórnia como medida de precaução.

Antes de realizar a aterrissagem, o avião ainda teve de queimar combustível, já que estava com o tanque cheio, o que poderia apresentar riscos maiores. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Jennifer Aniston estava a caminho do México para comemorar seu aniversário de 50 anos, completado na última segunda-feira (11). Além de Courteney Cox, atriz com quem contracenou na série "Friends" por dez anos, outras dez amigas também estavam na aeronave. Após o incidente, elas aguardaram por um novo avião particular e puderam completar a viagem.