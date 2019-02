Festival de Berlim: Longa israelense ‘Synonymes’ fatura o Urso de Ouro

O longa israelense “Synonymes”, do diretor Nadav Lapid, foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Berlim, levando o Urso de Ouro. Outro filme que se destacou na premiação, anunciada no sábado (16), foi “Grâce à Dieu”, do francês François Ozon, que ficou com o Urso de Prata.

Os dois filmes têm temas bem atuais e políticos: o primeiro trata da crise da imigração, critica a política militar de Israel, e o segundo é sobre um escândalo de pedofilia envolvendo padres da Igreja Católica.

Interpretação

Já os prêmios de atores foram para o longa chinês “So Long, My Son”, de Wang Xiaoshuai; melhor atriz foi para Yong Mei, e melhor ator, para Wang Jinchun. Eles interpretam um casal fustigado pelo luto em momento histórico e delicado da China.

O troféu de melhor direção foi para a diretora alemã Angela Schanelec, por “I Was at Home, But”, enquanto melhor roteiro ficou com o italiano “La Parenza dei Bambini”, de Roberto Saviano.