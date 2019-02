O Aprendiz: Conheça influenciadores digitais que trabalharão para Justus no reality da Band

Cena 1: No início dos anos 2000, o produtor britânico Mark Burnett filmava na Amazônia brasileira um de seus grandes sucessos televisivos, um reality de sobrevivência na selva. Num momento de folga, assistindo a um documentário sobre as disputas no mundo corporativo, Burnett teve uma ideia: um reality sobre sobrevivência… na cidade. A “selva” urbana, em que os participantes teriam que lutar por um lugar ao sol no mundo dos negócios. Nascia O Aprendiz, reality show sobre empreendedorismo e negócios que virou um dos maiores sucessos da TV no mundo.

Cena 2: 2019. Munidos de smartphones, tablets e utilizando a internet e redes sociais, pessoas dos mais diferentes perfis e interesses se destacam no disputadíssimo mundo dos influenciadores digitais, um mercado poderoso que apenas em 2018, no Instagram, movimentou US$ 1,6 bilhão no mundo, e deve movimentar de 5 a 10 bilhões de dólares nas redes sociais em 2020 (dados Mediakix). Eles fazem selfies, gravam vídeos, criam e disseminam tendências e influenciam multidões de seguidores.

Cena 3: Sob o comando do apresentador e empresário Roberto Justus, 18 influenciadores digitais e youtubers brasileiros, com diferentes perfis e áreas de atuação, terão que mostrar se sabem fazer negócios tão bem como sabem contabilizar fãs, likes e shares. Em provas inteligentes e emocionantes, eles disputarão o prêmio de 1 milhão de reais líquido. Vem aí O Aprendiz na Band. Estreia dia 18 de março.

“Fama eles até já têm. Possuem juntos mais de 40 milhões de seguidores em suas diversas redes sociais. O desafio agora é mostrar que estão aptos a fazer fortuna. Que sabem se movimentar no instigante mundo dos negócios”, diz Roberto Justus, que volta a comandar o programa que já apresentou com muito sucesso por oito temporadas. “Esta nova temporada de O Aprendiz une o mundo dos negócios e do empreendedorismo com a TV aberta e o mundo digital de uma forma jamais feita”, completa.

“Temos os ingredientes perfeitos para gerar ainda mais dinamismo, relevância e emoção, além de um formato de sucesso já comprovado. Influenciadores são protagonistas importantes da nossa era, e as redes sociais ampliaram muito a forma como o público interage com o programa. Estamos felizes de ter O Aprendiz em nossa programação”, avalia Patrício Diaz, diretor de conteúdo de TV da Band.

“Os influenciadores serão testados para além dos limites de seus celulares, e seus seguidores terão a chance de acompanhá-los em ambientes e vivências bem diferentes dos quais eles estão acostumados. As provas estão bastante elaboradas”, adianta o diretor do programa, José Amâncio.

Os conselheiros

Ao longo dos 15 episódios da nova temporada, Roberto Justus terá a ajuda de dois grandes conselheiros na hora de decidir quem ele deve demitir: Vivianne Brafmann, a primeira vencedora de O Aprendiz e diretora de Novos Negócios do grupo Newcomm por 14 anos, e José Roberto Marques, coach referência no Brasil que já treinou mais de um milhão de pessoas. Fundador do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), Marques se dedica há mais de 20 anos ao treinamento e desenvolvimento humano, e já formou clientes e alunos em 23 países. "Espero contribuir muito para que Roberto Justus tome as melhores decisões ao longo do programa. Também quero ajudar os participantes com dicas valiosas e um olhar diferente sobre os desafios que vão aparecer", diz o expert.

Os influenciadores

Os 18 participantes, que possuem mais de 40 milhões de seguidores no total em suas várias redes sociais, vão disputar o prêmio de R$ 1 milhão líquido para investir em seu próprio negócio. De perfis diferentes entre si, eles têm uma coisa em comum: todos foram capazes de transformar o hábito de criar conteúdo em uma profissão.

A seleção dos competidores foi feita pela Spark – empresa especializada em marketing de influência e referência no setor – com apoio da produção da Band. “Foram vários os critérios de escolha. Avaliamos não só a performance e o engajamento dos influencers em suas redes, mas principalmente seu perfil empreendedor e criatividade no segmento em que atuam”, explica Rafael Coca, sócio da Spark.

Conheça a seguir os 18 influenciadores digitais que vão participar da nova temporada de O Aprendiz:

Alberto Solon

Segmento: Moda

Idade: 57 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Redes: Youtube / Instagram / Facebook

Número de seguidores: 146K no Instagram – 82K no YouTube – 133K no Facebook

Dentista por formação, tornou-se especialista em moda masculina, principal tema de suas redes sociais. Hoje atua como consultor. Sua especialidade é fazer o homem do dia a dia usar a sua imagem para atrair mais sucesso na vida e nos negócios. É criador do curso online Código Estilo sobre moda para homens e também do blog Alberto Solon.

Alice Salazar

Segmento: Beleza

Idade: 35 anos

Naturalidade: Santo Antônio da Patrulha/RS

Redes: Instagram / Youtube / Facebook / Twitter

Número de seguidores: 1.6M no Instagram – 2.3M no YouTube – 1.3M no Facebook – 134K Twitter

Alice Salazar é maquiadora profissional premiada nacionalmente. Fez cursos no exterior e cresceu com o seu blog e canal do YouTube apresentando tutoriais de automaquiagem e dicas de beleza em geral para mulheres de todas as idades.

Carlos Santana

Segmento: Humor

Idade: 22 anos

Naturalidade: Campo Grande/MS

Redes: Instagram / Youtube / Facebook

Número de seguidores: 2.4M no Instagram – 2M no YouTube – 1.7M no Facebook

Carlos Santana ganhou fama com o público adolescente ao participar da Batalha de Colírios da revista Capricho. De Campo Grande, hoje mora em São Paulo e faz sucesso no YouTube, onde produz vídeos de humor.

Erasmo Viana

Segmento: Fitness e saúde

Idade: 33 anos

Naturalidade: Salvador/BA

Rede: Instagram

Número de seguidores: 1.2M

O modelo é um dos cofundadores do Mahamudra Brasil, um método de desenvolvimento humano ligado à prática esportiva com a mente e espírito de forma integrada. Erasmo compartilha dicas relacionadas à nutrição, saúde e universo fitness, e é casado com a musa fitness Gabriela Pugliesi.

Gabi Lopes

Segmento: Lifestyle

Idade: 24 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Redes: Instagram / Youtube / Facebook/ Twitter

Número de seguidores: 2.1M no Instagram – 279K no YouTube – 228K no Facebook / 221K no Twitter

Atriz e influenciadora, Gabi se tornou um fenômeno entre jovens pelo seu lifestyle. Em seu canal, compartilha vídeos de suas inúmeras viagens, momentos com os amigos e dicas de moda e beleza. Além de seu canal principal, Gabi faz parte do elenco atual do Nosso Canal, no qual grandes influenciadoras digitais falam sobre temas tabus e universo feminino.

Gabriel Gasparini

Segmento: Gastronomia

Idade: 30 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Rede: Instagram

Número de seguidores: 123K

Publicitário de formação, o administrador é apaixonado por tudo que envolve cozinha, restaurante e bar. Adora comer, dar dicas e indicar lugares em seu blog GaspaIndica.

Jessica Belcost

Segmento: Moda

Idade: 30 anos

Naturalidade: Culturama/MS

Redes: Instagram / Youtube / Facebook

Número de seguidores: 446K no Instagram – 1.1M no YouTube – 84K no Facebook

Jessica cursou Direito e também fez cursos de Design de Moda e Estilismo. Compartilha em seu canal tutoriais de DYI (faça você mesmo), além de truques e dicas de moda, beleza, comportamento e viagem.

Julia Mendonça

Segmento: Finanças

Idade: 32 anos

Naturalidade: Bagé/RS

Redes: Instagram / Youtube / Facebook

Número de seguidores: 35K no Instagram – 264K no YouTube – 10K no Facebook

A coach e assessora financeira une planejamento financeiro e qualidade de vida em seu canal no YouTube. Júlia fala de ?nanças de um jeito prático e direto, misturando isso com uma dose de bom humor e personalidade.

Karla Amadori

Segmento: Decoração “DIY”

Idade: 31 anos

Naturalidade: Lebon Régis/SC

Redes: Instagram / Youtube / Facebook

Número de seguidores: 244K no Instagram – 1M no Youtube – 320K no Facebook

Karla é a criadora do canal Diycore, onde ajuda outras pessoas a desenvolverem projetos DIY (Do It Yourself, faça você mesmo) voltados para decoração. Apresenta truques para decorar ambientes, produzir objetos e móveis em casa e também inspirações e dicas de decoração.

Leo Bacci

Segmento: Humor

Idade: 31 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Redes: Instagram / Youtube / Facebook / Twitter

Número de seguidores: 205K no Instagram – 637K no Youtube – 60K no Facebook – 161K Twitter

Conhecido pelo bom humor em frente às câmeras, Leo Bacci é o autor do canal Bomdialeo no YouTube. De forma muito criativa, em seus roteiros sempre revela de maneira descontraída e engraçada as vivências e conflitos dos jovens e adultos.

Lucas Estevam

Segmento: Turismo

Idade: 28 anos

Naturalidade: Campinas/SP

Redes: Instagram / Youtube /Facebook

Número de seguidores: 352K no Instagram – 360K no YouTube – 35K no Facebook

O administrador, empresário e viajante Lucas Estevam já visitou 70 países e nas horas vagas vive em Campinas. Ele é o autor do blog Estevam pelo Mundo e lá compartilha todas as suas dicas de viagens e turismo.

Montalvão

Segmento: Games

Idade: 31 anos

Naturalidade: Goiânia/GO

Redes: Instagram / Youtube / Facebook/ Twitter

Número de seguidores: 97K no Instagram – 2.4M no YouTube – 60K no Facebook – 85K no Twitter

Montalvão Alves é o criador do canal de gameplays Montalvaao. O youtuber publica vídeos de jogos desde 2011. Entre os títulos que explora estão GTA V, Rocket League, Overwatch e Pokémon Go.

Nana Rude

Segmento: Cultura pop

Idade: 26 anos

Naturalidade: Porto Alegre/RS

Rede: Instagram / Facebook / Twitter

Número de seguidores: 1.8M no Instagram – 69k Facebook – 58k no Twitter

Pseudônimo do gaúcho Nathan, que dirige perfil especializado em comentar notícias sobre televisão e famosos. Surgiu de uma brincadeira despretensiosa em 2013 e, desde o primeiro dia, o perfil no Instagram ganhou repercussão nacional pelo seu humor inteligente, ácido e, ao mesmo tempo, respeitoso.

PC Siqueira

Segmento: Cultura Pop e tecnologia

Idade: 32 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Redes: Instagram / YouTube / Facebook

Número de seguidores: 893K no Instagram – 2.4M no YouTube – 1.2M no Facebook

Paulo Cezar Siqueira é um dos vloggers mais famosos da primeira geração de youtubers. Conhecido pelo seu humor sarcástico, é viciado em tecnologia e cultura pop.

Ru Baricelli

Segmento: Maternidade

Idade: 27 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Redes: Instagram / YouTube / Facebook

Número de seguidores: 128K no Instagram – 180K no Youtube – 12K no Facebook

Mãe de primeira viagem. Cursou dois anos de Rádio e TV na FAAP, migrou para Publicidade e Propaganda e se formou em 2014. Como grande entusiasta do cinema e da “mão na massa" do audiovisual, criou seu canal no YouTube para registrar seu estilo de vida e sua rotina com a sua família.

Sandra Matarazzo

Segmento: Gastronomia

Idade: 36 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Redes: Instagram / YouTube / Facebook

Número de seguidores: 487K no Instagram – 580K no Youtube – 6.4M no Facebook

Receitas e Temperos é um canal de culinária com conteúdo diversificado que conta com receitas práticas e rápidas. Atualmente, Sandra trabalha como food stylist, chef, editora e apresentadora do seu site e canal. Ela participou da primeira edição do MasterChef, talent show da Band.

Taty Ferreira

Segmento: Comportamento

Idade: 31 anos

Naturalidade: Araxá/MG

Redes: Instagram / YouTube / Facebook / Twitter

Número de seguidores: 150K no Instagram – 1.6M no Youtube – 1.2M no Facebook – 122k Twitter

Dona do canal e do blog Acidez Feminina, produz conteúdo ligado ao mundo feminino desde 2011. Taty fala sobre comportamento e relacionamento e dá sua opinião sobre assuntos como namoro, casamento, sexo, auto estima, corpo, amizade, etc.

Xan Ravelli

Segmento: Beleza

Idade: 37 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Redes: Instagram / YouTube / Facebook

Número de seguidores: 53K no Instagram – 50K no YouTube – 32K no Facebook

Casada e mãe de dois filhos, Xan começou no YouTube em 2013 com o canal Soul Vaidosa com vídeos sobre resenhas de produtos capilares e dicas para cuidar de cabelos crespos. Com o tempo, o canal foi evoluindo para temas voltados para a militância negra e feminista.

Sobre o programa

Reality show de empreendedorismo de sucesso mundial, O Aprendiz soma 90 temporadas em mais de 30 países, tendo recebido importantes prêmios da TV. A nova temporada será comandada por Roberto Justus, que, mais do que apresentador, é um dos maiores empresários e publicitários do país. Direção de José Amâncio e roteiro de Sergio Augusto Andrade, profissionais com atuação em todas as temporadas de O Aprendiz.

Sobre a Spark

Especialista em marketing de conteúdo e influência digital, a empresa faz parte do grupo Fluvip, o maior grupo do setor no mundo, com presença em 8 países. Aliando tecnologia, criatividade e excelência na execução, a Spark cria e gerencia projetos de ativação de marcas por meio das redes sociais de personalidades do mundo digital, para as principais empresas e anunciantes do país.