Pitbull lança clipe com cenas ao lado de Claudia Leitte no Carnaval de Salvador

O cantor Pitbull divulgou no início desta semana o clipe de seu mais recente single, Muévelo Loca Boom Boom.

O vídeo traz imagens do rapper ao lado de Claudia Leitte no trio elétrico em Salvador durante o Carnaval de 2018, além de cenas do circuito Barra-Ondina com foliões curtindo a data.

Pitbull e Claudia Leitte no Carnaval de Salvador / Kelly Fuzaro/Band

Em determinado momento do clipe, Pitbull interage com Betinho e Ligia Mendes, que comandaram o Band Folia no ano passado, que foi transmitido para todo o Brasil.

"Eu acho que você é meio brasileiro agora", diz a apresentadora para o rapper. Ao final do clipe, Pitbull aproveitou para agradecer.

"Obrigado Brasil. Obrigado à Claudia Leitte e Zumba pelas memórias impagáveis", escreveu.

Assista ao clipe: