O que The Umbrella Academy tem em comum com a banda My Chemical Romance?

Estreou nesta sexta-feira, 15 de fevereiro, a primeira temporada de "The Umbrella Academy", série original da Netflix inspirada na série de HQs de mesmo nome escrita por Gerard Way e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá.

Para quem não curtiu as bandas emo nos anos 2000, passou batido o nome do roteirista. Way, 41 anos, foi líder da banda My Chemical Romance que estourou em 2004, principalmente por causa desse clipe aqui:

A música, que se passa em um funeral, é uma homenagem à avó de Way. O vocalista, que formou a banda em 2001, interrompeu as atividades da banda em 2013, mas os trabalhos como roteirista começaram quando o My Chemical Romance ainda 'existia' (há quem trate essa fase apenas como um hiato).

Roteirista

A série "The Umbrella Academy" foi a primeira de Way a ser lançada e já tem dois volumes: Apocalypse Suite (2007-2008) e Dallas (2008-2009). No ano em que o My Chem parou, ele lançou "The True Lives of The Fabulous Killjoys. Way assinou ainda Cave Carson Has a Cybernetic Eye (2016-2018) e Doom Patrol (2016-2018).

Apesar da pausa, os músicos da banda permanecem próximos. Ray Toro, um dos guitarristas,se uniu a Gerard para gravar duas canções para a trilha sonora da série.

Mikey Way, irmão de Gerard e baixista do MCR, fez um post todo orgulhoso na pré-estreia da série. "Ontem à noite eu vi o sonho do meu irmão se tornar realidade. Não consigo colocar em palavras o quanto eu estou orgulhoso de você, Gerard", escreveu.

A primeira temporada da série tem dez episódios e pode ser vista aqui. Ellen Page é um dos principais nomes do elenco.