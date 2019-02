TV Cultura prepara reality com talentos do teatro musical

A TV Cultura está com inscrições abertas até 20 de fevereiro para candidatos interessados em participar do reality Cultura, o Musical, que pretende revelar talentos do teatro musical, um dos gêneros mais populares do teatro atual.

Os artistas selecionados participarão de uma audição em marco, quando começam as gravações do reality. Em cada etapa do programa, os participantes terão que apresentar um número dos musicais pré-selecionados, entre elas Wicked, A Noviça Rebelde, West Side Story, Les Misérables, Evita, Mamma Mia e outras.

Todos os programas serão gravados no Teatro Franco Zampari, em São Paulo. O corpo de jurados será formado por profissionais do teatro musical brasileiro. A estreia está programada para 7 de abril.

Os candidatos devem ter ate 28 anos. Interessados devem mandar currículo, foto e link com vídeo cantando para o e-mail [email protected] .