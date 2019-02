Theatro Municipal monta a ópera ‘O Barbeiro de Sevilha’

Quem cresceu assistindo aos desenhos animados do Pica-Pau e Pernalonga tem uma boa ideia do tom satírico da ópera “O Barbeiro de Sevilha”, escolhida para abrir a temporada lírica do Theatro Municipal.

Com direção musical de Roberto Minczuk e direção cênica de Cleber Papa, a montagem acompanha as desventuras de Rosina, mantida cativa por seu tutor, o dr. Bartolo. Apaixonada pelo Conde de Almaviva, ela conta com a ajuda de Fígaro, o barbeiro de Bartolo. Juntos, eles fazem planos mirabolantes para que o casal possa se encontrar.

O tôm cômico da produção se espalha nos figurinos e na cenografia de José de Anchieta, repletos de cores e inspirados no mundo circense, com toques dos cineastas Federico Fellini e Tim Burton.

Serviço

No Theatro Municipal (pça. Ramos de Azevedo, s/n, Centro, tel.: 3053-2090). Sex. e sáb, às 20h; dom., às 18h; ter., qua. e qui., às 20h. De R$ 20 a R$ 120. Até 21/2