Os Pôncio processam psicóloga que 'analisou' família na web: 'hipócritas e machistas'

Desde que um confuso caso sobre investigação de paternidade veio à público em junho de 2018, a família Pôncio virou febre no Instagram. O clã carioca, que tem entre seus integrantes um pastor, cantores e influenciadores digitais, virou mania! Como novo capítulo da história, a família toda está processando uma psicanalista.

Leia mais:

Casamento à vista! Orlando Bloom escolhe aliança diferentona e com um pé na realeza para Katy Perry

O que The Umbrella Academy tem em comum com a banda My Chemical Romance?

Nesta semana, coincidindo com uma entrevista que a atriz Letícia Almeida, uma das pontas dessa intricada história, deu uma entrevista a Luciana Gimenez, a psicóloga Manuela Xavier produziu um conteúdo para seu perfil no Instagram em que comentava as relações da família. Os stories estão salvos nos destaques do perfil da profissional, como Os Pôncio.

Reprodução

Para tentar encurtar a história, Letícia foi namorada do cantor Saulo Pôncio e, em fevereiro do ano passado, deu à luz a Maria Madalena, que acreditava ser filha do rapaz. No entanto, um exame de DNA mostrou mais tarde que a menina era filha de outro cantor, Jonathan Couto. O enredo esquentou porque Jonathan é casado com Sarah Pôncio, irmã de Saulo. À época do escândalo, a moça estava grávida do segundo filho do casal. Saulo e Sarah são filhos do pastor evangélico e empresário Márcio Matos.

Isso tudo foi exposto nas redes sociais e adquiriu ainda mais Ibope depois que Gabriela Brandt, influenciadora digital e ex-participante do reality show "De Férias com o Ex", da MTV, começou a namorar Saulo.

Manuela fez esquemas e analisou as relações da família com as informações em abundância disponíveis nas redes. Ela apontou Letícia como mártir e a dominação imposta a Sarah e Gabi pela família, entre outros aspectos. (Leia abaixo)

Reprodução

Segundo o perfil keepingupproject, a família entrou com uma ação contra a psicóloga e apresentou a foto abaixo:

Reprodução

Como anda o caso

No momento, Letícia acusou Jonathan de estupro e tenta retirar o nome de Saulo do registro da bebê, mas evita falar sobre o caso, que corre em segredo de justiça.

Sarah e sua família perdoaram Jonathan. João Márcio, seu filho caçula, nasceu em outubro.

Saulo se casou em janeiro deste ano com Gabi, que espera um filho dele, Davi, que nasce em julho. No mesmo dia do casório, Saulo lançou o primeiro álbum de sua banda com Luan Otten, a UM44K.