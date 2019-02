Nesta sexta-feira, 15, Sasha Meneghel postou em sua conta do Instagram fotos do encontro com Bruna Marquezine em um supermercado nos Estados Unidos.

Nas imagens, as modelos seguram caixas de comida, enquanto sentam, deitam e riem em um corredor do supermercado.

"Duas crianças", escreveu a filha de Xuxa na legenda da postagem. "Agora só falta o sorvete".