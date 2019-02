Katy Perry: Confira a trajetória romântica da cantora, que acaba de ficar noiva de Orlando Bloom

Ela disse sim!

Katy Perry ficou noiva de Orlando Bloom em pleno Dia dos Namorados na gringa. Durante o Valentine's Day, comemorado na última quinta-feira (14 de fevereiro), a própria mãe da cantora, Mary Hudson, entregou o casal. Nesta sexta-feira, ambos publicaram uma foto em que mostravam a aliança gigantesca de noivado que a noiva já está usando, com um rubi e diamantes.

A cantora, 34 anos, já namorou com alguns famosos e até já terminou um casamento, de certa forma, aqui do Brasil.

Veja abaixo o passado amoroso de uma das noivas de 2019

Travie McCoy (2007-2009)

Katy e Travie, vocalista da banda Gym Class Heroes, não acabaram numa boa. Ele postou indiretas para Katy e ela acabou incluindo uma música que aparentemente falava sobre ele no álbum "Teenage Dream". Em "Circle the Drain", ela detona: "Você podia ser o melhor, mas preferia ficar chapado. Eu não vou ficar perto pra ver você se acabar. Quero ser sua namorada, não a sua mãe". E diz ainda: “Você virou o que você mais detestava: um estereótipo. Você se acha tão rock’n’roll, mas você e só uma piada." Ai!

Ainda relativamente desconhecida, ela participou do vídeo de "Cupid's Chokehold", um dos hits do Gym Class Heroes, de 2006. (Ela aparece a partir de 3:05)

Russell Brand (2009-2011)

Essa separação foi dolorosa, segundo Katy contou no documentário "Part of Me", que a acompanhou a turnê do álbum "Teenage Dream". O comediante britânico pediu o divórcio enquanto ela estava no Brasil. Pelo telefone. Ai.

Eles namoraram por três meses até o pedido de casamento. O noivado durou dez meses e, o casamento, cerca de um ano.

John Mayer (2012-2015)

A parceria na vida real rendeu até um feat na música "Who You Love", de Mayer. Eles tiveram idas e vindas e, claro, rendeu música dele para ela. Em 2017, ele afirmou que ainda não havia superado o término e ela chegou até a colocá-lo no top três melhores de cama entre seu ex. Orlando ficou em segundo e Diplo (leia mais abaixo), em terceiro.

Diplo (2014-2015)

O produtor americano ficou com a cantora por 11 meses. Sobre ter ficado em terceiro lugar no ranking dos melhores de cama, ele brincou: "Eu nem me lembro de ter feito sexo!". Depois, disse que ficou com a medalha de bronze nas Olimpíadas Sexuais.